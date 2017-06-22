У Тернополі вночі перекинули кіоск з морозивом. ФОТО
22/06/2017 0
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На перехресті вулиць Миру та Дружби невідомі перекинули МАФ.
Як повідомляє сайт “Сорока“, споруду встановили на зеленій зоні, при цьому знищили частину газону. Поява кіоску викликала у місцевих мешканців невдоволення. Тернополяни біля МАФу навіть влаштували збори, на які прийшов і депутат по округу Андрій Шкула. Обранець запевнив мешканців, що дізнається, чи законним є розміщення кіоску, проте чекати тернополяни не захотіли. З МАФом вирішили боротися самі.
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