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У Тернополі вночі обікрали два автомобілі
02/06/2017 0
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У Тернополі минулої ночі обікрали два автомобілі.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, злодії привласнили майна на суму понад 50 тис. грн.
З однієї автівки викрали електроінструменти вартістю 10 тис. грн. Власник автомобіля залишив їх на видному місці. Злодії проникли у салон, підібравши ключ.
З другого автомобіля невідомий викрав акустичну систему, яку власник оцінив у 42 тис. грн. Зловмисник потрапив в автівку, розбивши вікно. При цьому сигналізація, яка була встановлена в автомобілі, не спрацювала.
За цими фактами розпочато кримінальні провадження.
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