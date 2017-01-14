Вночі невідомі “розбомбили” п’ять терміналів і вкрали з них гроші

14/01/2017 Розмір тексту:

Термінали поповнення рахунків пошкодили невідомі в обласному центрі в ніч з 12 на 13 січня. Виявили розбите обладнання працівники патрульної служби.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на виклик встановила, що невідомі пошкодили п’ять терміналів з переказу грошей на вулицях Шептицького, Живова, Карпенка та Винниченка, а також викрали з них гроші на загальну суму – 16994 гривні.

Правоохоронці розшукують зловмисників і звертаються до усіх, хто став свідком даного хуліганства, повідомляти за номерами телефонів: 27-11-70, 27-12-58, (067)471-66-23.