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У Тернополі вночі горів автомобіль. ФОТО
08/06/2017 0
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У Тернополі горів автомобіль «Citroen C4».
Як повідомили в управлінні ДСНС в області, пожежа сталася 7 червня о 02.42 по вул. Лозовецька, 6.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено відсік двигуна автомобіля.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління.
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