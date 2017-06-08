У Тернополі вночі горів автомобіль. ФОТО

08/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі горів автомобіль «Citroen C4».

Як повідомили в управлінні ДСНС в області, пожежа сталася 7 червня о 02.42 по вул. Лозовецька, 6.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено відсік двигуна автомобіля.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління.