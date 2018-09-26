У Тернополі власники маршруток ініціюють підвищення тарифів до 8 гривень. ВІДЕО

26/09/2018 Розмір тексту:

Дев’ятеро тернопільських перевізників звернулися до міського управління транспорту, щоб у Тернополі підвищили плату за проїзд у громадському транспорті до 8 гривень, повідомляє ТТБ.

За словами перевізника Андрія Намаки, сьогодні кількість автобусів, які забезпечують перевезення пасажирів на міських маршрутах, зменшилася на 35 відсотків.

Щодня через несправності з маршрутів з’їжджають від трьох до п’яти машин.