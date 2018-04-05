У Тернополі власник квартири здер з іноземця більше тисячі доларів за те, що той нібито затопив квартиру

05/04/2018 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тернополянин зобов’язав іноземця, який орендував у нього квартиру, під приводом відшкодування шкоди, завданої вигаданим затопленням житла, заплатити 1100 доларів США чи 28 600 гривень. Щоб змусити винаймача віддати вищевказану суму, тернополянин забрав ключ від квартири, де знаходились особисті речі орендаря. Лише після сплати грошей чоловік зміг забрати те, що йому належало.

Насправді ніякого затоплення не було, а іноземець змушений був віддати більше тисячі доларів США щоб отримати власне майно.

Вказане правопорушення викрите працівниками Тернопільської місцевої прокуратури спільно з Управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області, повідомляють у прокуратурі області.