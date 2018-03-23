У Тернополі власник будинку самотужки впіймав злодія. ФОТО, ВІДЕО

23/03/2018 Розмір тексту:

Електроінструменти та інше майно на суму більш як чотири тисячі гривень намагався винести невідомий з приватного нежитлового будинку. Злочин трапився у Тернополі 20 березня близько 13:00. На місце події виїжджали патрульні та слідчо-оперативна група.

За словами власника житла, він підходячи до будинку, біля підвального приміщення помітив невідомого. Коли запитався хто той і що тут робить, чоловік почав тікати.

В цей момент з гаражу вийшов ще один незнайомець, тримаючи в руках дві сумки речей. Побачивши власника, злодій кинув все та також почав тікати. Господареві житла вдалося наздогнати крадія. Він викликав правоохоронців.

При огляді місця події стало відомо, що до оселі злодії проникли, віджавши вікно у підвалі. Про свого спільника він не зізнається, а каже, що заліз, аби підзаробити на викраденому. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Це тернополянин, 1975 року народження.

Йому оголосили підозру за статтями 15 частина 2 ККУ – замах на злочин та 185 частина 3 Кримінального кодексу – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. При перевірці стало відомо, що він уже потрапляв в поле зору правоохоронців за наркозлочини.

Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, а також встановлюється особа спільника, повідомляють у поліції.