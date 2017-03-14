У Тернополі влаштують перегони на… санках. ВІДЕО

14/03/2017 0
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Санки по траві запускають після потепління в тернопільському Savich-Park.

Це обладнання можна випробувати під час безкоштовного тесту на відкритті, про це розповідає керівник парку Віталій Кирилов.

– Хто хоче безкоштовний тест, може зголошуватись у Facebook під постом, – говорить Віталій. – Санки ми називаємо маунтінкарти. Їх вже майже змайстрували. Будемо влаштовувати і групові катання.

Джерело: Терен

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