У Тернополі влаштують перегони на… санках. ВІДЕО

14/03/2017 Розмір тексту:

Санки по траві запускають після потепління в тернопільському Savich-Park.

Це обладнання можна випробувати під час безкоштовного тесту на відкритті, про це розповідає керівник парку Віталій Кирилов.

– Хто хоче безкоштовний тест, може зголошуватись у Facebook під постом, – говорить Віталій. – Санки ми називаємо маунтінкарти. Їх вже майже змайстрували. Будемо влаштовувати і групові катання.

Джерело: Терен