У Тернополі влаштували великодню забаву для дітей

10/04/2018 Розмір тексту:

Десятки хлопчиків і дівчаток прийшли до Архикатедрального собору на Великодню забаву. Хлопці і дівчата водили гаївки та розважалися. Долучилися до дійства і літні жителі обласного центру. Вони передавали юним тернополянам забуті гаївки та веснянки.

Тернополянка Ольга Поліщук виховує двох доньок. Жінка каже: дівчатка дуже полюбляють водити гаївки, цікавляться історією та культурою. «Дуже рада, що в нас продовжуються традиції, відновлюється дещо забуте. Дітям це дуже подобається. Ті гаївки та веснянки стільки щастя принесли їм, і я розумію наскільки це важливо для нас. Це ж наша історія, культура», – каже пані Ольга.

Окрім гаївок, для дітей організували і різноманітні ігри та змагання. «Ми намагалися максимально зацікавити дітей. Щоб це для них було і цікаво, і пізнавально. Весняних пісень, цікавих ігор є дуже багато, і майже у кожної – надзвичайно цікавий зміст, захоплюючий сюжет, який дуже подобається дітям. Радує те, що діти цікавляться гаївками, охоче приєднуються до виконання», – додає голова молодіжної християнської організації «Українська молодь – Христові» Ірина Драгущак.

Загалом до Великодньої програми біля Архикатедрального собору долучилося сотні дітей.

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