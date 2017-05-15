У Тернополі влаштували свято до Дня сім’ї. ФОТО

15/05/2017 Розмір тексту:

Іграми, частуванням, виставкою мистецьких робіт багатодітних сімей відзначили у Тернополі Міжнародний день сім’ї. Участь у заході взяли близько шістдесят дітей із багатодітних сімей міста та їхні матері.

Тернополянка Наталія Медвідь подарувала життя шістьом дітям. Жінка зізналася, що мати таку велику родину зовсім не складно, якщо є підтримка від чоловіка.

– Двоє моїх дітей уже одружені, зростає двоє внуків, – розповіла багата на дітей матуся. – Ніколи не думала, що матиму таке велике потомство, але дуже-дуже люблю малечу. Насправді, піклуватися про велику сім’ю не складно, коли є підтримка, передусім, від чоловіка. Навчені допомагати один одному в нас і діти. Приміром, старша донечка Богданка допомагає у навчанні меншим. У великій сім’ї зростають дружні, не скупі діти, які ставляться до старших з повагою.

Крім того, як дбати про своїх дітей, Наталя Медвідь знаходить час і сили допомагати дітям-інвалідам Тернополя.

– Спочатку чоловік хотів щонайменше 4 діток – три хлопчики і дівчинку, а вийшло аж семеро хлопців і дві дівчини (усміхається – ред.), – розповіла про свою велику сім’ю голова громадської організації «Велика родина», мати-героїня Наталія Задойона. – Найстаршому – 20 років, на жаль, він хворіє дитячим церебральним паралічем, відстає у психічному і фізичному розвитку. Найменшій донечці у червні виповниться три роки.

Про враження від участі в заході до Дня сім’ї ми запитали у 8-річної Насті Корольської: «Мені дуже подобається тут, ми цікаво гралися, їли смачні бургери. Моя сім’я дуже весела і гарна, кожен має свої обов’язки. У мене один братик і дві сестрички. Хотілося б мати ще одну сестричку. Коли виросту, мрію стати лікарем».

З Донецька у Тернопіль 2015 року переїхала багатодітна сім’я Олени Тінякової. «У мене четверо дітей, – розповіла багатодітна мама. – Найстаршому сину 23 роки, є ще 14-річний син, дівчаткам по 12 і 10 років. До того, поки вийшла заміж, з нами жила моя племінниця. Тобто узагалі 5 дітей виховували. Мабуть, якби всі діти народилися одразу, було б важко, а так – зовсім ні. Інколи мама з однією дитиною почувається втомленою, як багатодітна. Натомість є жінки, які можуть дати раду 10 і більше дітям. Ми приїхали в Тернопіль з Донецька. Дуже подобається тут, діти просять не переїжджати звідси, оскільки ми вже 6 разів змінювали місце проживання. Тут живемо з грудня 2015-го. Вперше беру участь у такому заході, мені і донечкам дуже сподобалося. Так приємно відпочити від буднів, де у багатодітних мам чимало клопотів. Дякую організаторам за чудове свято».

Захід відбувся за сприяння сім’ї ресторанів «Файного міста».

Як зазначила голова благодійного фонду «Діти Тернополя» Оксана Заставна, День сім’ї – важливе свято для кожної родини. «Сьогодні ми вирішили зробити свято для діток з багатодітних, малозабезпечених сімей, – сказала Оксана Петрівна. – Нехай це залишиться у їхній пам’яті приємним, теплим спогадом зі смачним сюрпризом».