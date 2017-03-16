У Тернополі влаштували “поминки” за російським банком. ФОТО

16/03/2017 Розмір тексту:

Акції, коли активісти обливають червоною фарбою, замуровують та «ховають» російські банки, вже тривалий час влаштовують у різних містах. Особливо актуальними вони стали тепер, коли влада силоміць розігнала блокадників на Донбасі. Однак тернополяни пішли далі – вони не лише «поховали» місцевий «Сбербанк», а ще й влаштували «поминки».

14 березня боєць АТО Микола Сивирин приніс під двері відділення фінустанови похоронний вінок і свічки. А сьогодні вночі його підтримали інші мешканці міста – поставили гранчак і хліб, повідомляє beztaby.te.ua.

Микола Сивирин на своїй сторінці в Facebook написав, що півночі учасники акції пили каву і спілкувалися біля входу в російський банк. Однак цього разу за ними пильно слідкували працівники охоронної фірми. Тому активістам довелося викликати патрульних, щоб ті наглядали за охоронцями.