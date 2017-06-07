Дожилися: у Тернополі вкрали шматок тролейбусної лінії. ФОТО

06/06/2017 1
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У Тернополі сталась крадіжка проводів тролейбусної лінії. На вулиці Промисловій невідомі обрізали та вкрали кількадесят метрів тролейбусного дроту.

Про це повідомили у Фейсбук-спільноті «Транспорт Тернополя», пише Доба.

— Дожилися… На вулиці Промисловій невідомі обрізали і вкрали кількадесят метрів контактного тролейбусного дроту. Крадіжку вчинили на дальньому розворотному кільці, куди тролебуси не їздять майже 9 років, — пишуть у спільноті.

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Коментарі (1)

Саша

06/06/2017

Це москалі вкрали. Галичани з п”ємонту на таке нездатні.

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