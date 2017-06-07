- фільми в кінотеатрах України
Дожилися: у Тернополі вкрали шматок тролейбусної лінії. ФОТО
06/06/2017 1
Розмір тексту:
У Тернополі сталась крадіжка проводів тролейбусної лінії. На вулиці Промисловій невідомі обрізали та вкрали кількадесят метрів тролейбусного дроту.
Про це повідомили у Фейсбук-спільноті «Транспорт Тернополя», пише Доба.
— Дожилися… На вулиці Промисловій невідомі обрізали і вкрали кількадесят метрів контактного тролейбусного дроту. Крадіжку вчинили на дальньому розворотному кільці, куди тролебуси не їздять майже 9 років, — пишуть у спільноті.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Саша06/06/2017
Це москалі вкрали. Галичани з п”ємонту на таке нездатні.