Дожилися: у Тернополі вкрали шматок тролейбусної лінії. ФОТО

06/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі сталась крадіжка проводів тролейбусної лінії. На вулиці Промисловій невідомі обрізали та вкрали кількадесят метрів тролейбусного дроту.

Про це повідомили у Фейсбук-спільноті «Транспорт Тернополя», пише Доба.

— Дожилися… На вулиці Промисловій невідомі обрізали і вкрали кількадесят метрів контактного тролейбусного дроту. Крадіжку вчинили на дальньому розворотному кільці, куди тролебуси не їздять майже 9 років, — пишуть у спільноті.