У Тернополі вкрали півсотні дверей

18/03/2017 Розмір тексту:

В Тернопільський відділ поліції звернувся 44- річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його гаражу викрали майно.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що невідомий проник в приміщення шляхом пошкодження навісного замка. Як зазначив сам потерпілий в гаражі зберігались близько 50 новеньких дерев’яних дверей. Збитки крадій завдав чималі.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ- крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.