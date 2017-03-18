У Тернополі вкрали півсотні дверей
18/03/2017 0
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В Тернопільський відділ поліції звернувся 44- річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його гаражу викрали майно.
Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що невідомий проник в приміщення шляхом пошкодження навісного замка. Як зазначив сам потерпілий в гаражі зберігались близько 50 новеньких дерев’яних дверей. Збитки крадій завдав чималі.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ- крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.
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