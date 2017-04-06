У Тернополі вкрали квитки на концерти Олега Винника та Ольги Полякової

06/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі в ніч на 4 квітня у палаці культури «Березіль» сталася резонансна крадіжка, внаслідок якої з каси зникли квитки, а із сейфу в одному з робочих кабінетів – 180 тисяч гривень.

Як повідомили «Галасу» у Відділі комунікації ГУНП у Тернопільській області, гроші були вирученні з різних квитків на концерти, що вже відбулися і що мають ще відбутися.

Зокрема, була викрадена готівка, виручена з квитків гумористично-розважального шоу «Ліга сміху Тернопіль», чий концерт відбувся у вівторок, 4 квітня. Не залишилися байдужими злочинці й до квитків на концерти відомих українських співаків Олега Винника та Олі Полякової.

Наразі зловмисників розшукують. Триває слідство.

Нагадаємо, невідомі особи проникли на другий поверх будівлі «Березілю» шляхом віджиму пластикового вікна, зламали замки дверей двох робочих кабінетів та викрали звідти газовий і пневматичний пістолети, відеореєстратор. Вартість втраченого майна керівник палацу культури оцінив у десять тисяч гривень. Обікрали також касу, звідки зловмисники, пошкодивши дверцята сейфа, забрали 180 тисяч гривень та квитки.