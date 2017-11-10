У Тернополі вітчим ледь не зарізав прийомну доньку
10/11/2017 0
Розмір тексту:
Кожної зміни патрульні поліцейські отримують виклики про сімей насилля. Ця ніч теж не стала винятком.
О 4-й годині ранку на спецлінію 102 зателефонувала мешканка вулиці Героїв Крут. Вона розповіла, що її вітчим наніс їй тілесні ушкодження.
«Коли ми приїхали громадянин перебував вдома, а заявниця втекла до сусідів. Ми викликали їй швидку, оскільки на шиї мала поріз. Сварка, за її словами, трапилася на побутовому грунті», – розповів патрульний Ігор.
Охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу, для з’ясування усіх обставин.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...