У Тернополі вітчим ледь не зарізав прийомну доньку

10/11/2017 Розмір тексту:

Кожної зміни патрульні поліцейські отримують виклики про сімей насилля. Ця ніч теж не стала винятком.

О 4-й годині ранку на спецлінію 102 зателефонувала мешканка вулиці Героїв Крут. Вона розповіла, що її вітчим наніс їй тілесні ушкодження.

«Коли ми приїхали громадянин перебував вдома, а заявниця втекла до сусідів. Ми викликали їй швидку, оскільки на шиї мала поріз. Сварка, за її словами, трапилася на побутовому грунті», – розповів патрульний Ігор.