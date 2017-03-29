У Тернополі військових спіймали на розкраданні пального. ФОТО

29/03/2017 Розмір тексту:

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили розкрадання пального в одній з військових частин, дислокованих у Тернополі.

Правоохоронці встановили, що троє військовослужбовців систематично «зливали» пальне та збували його місцевим підприємцям. Вкрадені матеріали вони вивозили за межі частини службовим автотранспортом. Співробітники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками понад вісімсот літрів дизпалива.

Оперативники СБ України затримали трьох військових поблизу частини під час спроби збуту ще 650 літрів пального. Призначена ревізія, яка встановить повний обсяг викрадених паливно-мастильних матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-центр СБУ.