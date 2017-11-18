У Тернополі відзначили «Свято малюка»

18/11/2017 Розмір тексту:

З нагоди Міжнародного дня недоношених дітей у Тернополі влаштували «Свято малюка». В обласному перинатальному центрі зібралися кілька десятків батьків з передчасно народженими дітьми. Вони ділилися досвідом, як перемогти слабкість.

Пані Олена народила донечку вагою трохи більше кілограма. Нині дівчинці чотири роки. Вона повністю здорова і добре розвивається.

«Ми пережили дуже багато труднощів, але зараз щасливі. Раджу іншим жінкам, не хвилюватися. Довіряти Богові, лікарям і все буде добре».

Кожного року у відділенні обласного перинатального центру лікують більше 250 дітей, 80% із них – недоношені. Такі дітки дуже слабкі, кажуть лікарі.

«На жаль, кількість передчасних пологів тільки зростає. Більшість дітей, які народжуються передчасно, дуже слабкі. Вони потребують особливого лікування та догляду. Буває, що такі дітки знаходяться у реанімаціях кілька місяців. Тут і діти, і батьки повинні проявляти терпіння», – пояснює завідувач реанімації новонароджених обласного перинатального центру Неля Скубенко.

Загалом кожній майбутній матері радять берегти здоров’я, щоб дитина приходила на світ вчасно.

Софія Романська