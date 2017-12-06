У Тернополі відзначили півсотні волонтерів. ФОТО

06/12/2017 Розмір тексту:

Уже традиційно Міжнародний день волонтера, який щорічно відзначаємо 5 грудня, зібрав у Тернополі волонтерів з усієї області. Людей, котрі ось уже четвертий рік роблять усе можливе, щоб наші захисники були одягнені, взуті, нагодовані та забезпеченні усім необхідним. Так, під час засідання Ради підтримки учасників АТО при ОДА з нагоди свята в області відзначили 46 волонтерів, 35 з яких отримали відзнаки Президента України Петра Порошенка та 11-ть – нагороди голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Президентські нагороди «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» волонтерам краю передав голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Також він разом із заступником голови Тернопільської обласної ради Любомиром Крупою та секретарем Тернопільської міської ради Віктором Шумадою вручив медалі «За службу Україні».

«Кожен з нас усвідомлює, що без волонтерського руху, без нашої спільної роботи, напевно, би не було української армії, – зазначив Степан Барна. – Мені зараз складно говорити і давати оцінку роботи кожного з вас, бо кожен зробив багато як волонтер, як священик-капелан, як простий школяр чи студент, які долучалися до того, щоб плести маскувальну сітку для армії. Але тим не менше за будь-яких обставин наша спільна робота призвела до того, що ми маємо сьогодні армію. Маємо добре вишколених солдатів, одягнутих і нагодованих. Тому мені приємно, що цей дух волонтерства присутній й надалі».

Також очільник Тернопільщини наголосив, що є ще багато проблем, які потрібно вирішувати і над цим працюємо. «Утім, враховуючи ті установи, які ми робимо з точки зору виконавчої вертикалі, то з представників органів державної влади ніхто не є байдужим до проблем солдатів. Тому ще раз щиро дякую кожному волонтеру, головам волонтерських організацій, громадських організацій, котрі працюють в напрямі розбудови української армії», – підкреслив голова ОДА.