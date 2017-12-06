У Тернополі відзначили День Збройних сил України. ФОТО

06/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

6 грудня – День Збройних сил України. З цієї нагоди на Театральному майдані Тернополя відзначили учасників  антитерористичної операції, військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади і волонтерів. Також в центрі міста представили військову техніку.

Під час урочистостей на Театральному майдані привітали усіх військовослужбовців. Щирі співчуття висловили рідним загиблих героїв.

«Сьогодні – це день тих людей, які боронять нашу землю на Східній Україні. Саме завдяки їм кордони держави нашої захищені. Наші військовослужбовці, незважаючи на примхи погоди, несуть тяжку службу на своїх плечах і роблять Україну сильнішою. Нині вони здобувають кожний клапоть землі на Сході України, відвойовуючи населені пункти. Тому сьогодні ми всі щиро вітаємо їх і дякуємо», – відзначив прес- офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

Військову техніку, яка була представлена на Театральному майдані Тернополя, привезли із зони антитерористичної операції, її використовували у бойових діях, зокрема під час визволення Слов’янська, Горлівки, Дебальцевого та Попасної.

На завершенні урочистостей, військові та представники громадськості поклали квіти до могил загиблих воїнів на Микулинецькому кладовищі.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,424 / 10.4m