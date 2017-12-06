У Тернополі відзначили День Збройних сил України. ФОТО
6 грудня – День Збройних сил України. З цієї нагоди на Театральному майдані Тернополя відзначили учасників антитерористичної операції, військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади і волонтерів. Також в центрі міста представили військову техніку.
Під час урочистостей на Театральному майдані привітали усіх військовослужбовців. Щирі співчуття висловили рідним загиблих героїв.
«Сьогодні – це день тих людей, які боронять нашу землю на Східній Україні. Саме завдяки їм кордони держави нашої захищені. Наші військовослужбовці, незважаючи на примхи погоди, несуть тяжку службу на своїх плечах і роблять Україну сильнішою. Нині вони здобувають кожний клапоть землі на Сході України, відвойовуючи населені пункти. Тому сьогодні ми всі щиро вітаємо їх і дякуємо», – відзначив прес- офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.
Військову техніку, яка була представлена на Театральному майдані Тернополя, привезли із зони антитерористичної операції, її використовували у бойових діях, зокрема під час визволення Слов’янська, Горлівки, Дебальцевого та Попасної.
На завершенні урочистостей, військові та представники громадськості поклали квіти до могил загиблих воїнів на Микулинецькому кладовищі.
Софія Романська
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