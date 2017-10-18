У Тернополі відзначили День білої тростини

18/10/2017 Розмір тексту:

З нагоди Міжнародного дня білої тростини зібралися незрячі жителі Тернопільщини. Вони обговорили проблеми, які їх хвилюють, а також поділилися планами щодо поліпшення умов для людей з особливими потребами.

На Тернопільщині – понад дві тисячі незрячих жителів. Умови для їхньої соціалізації, проживання, а також освіти залишаються незадовільними. Незрячі – окрема категорія людей з особливими потребами, яким необхідна підтримка суспільства.

«Хочеться, щоб про проблеми незрячих ми згадували не тільки у Міжнародний день білої тростини, а щоб пам’ятали про це завжди. Як ми бачимо, наші вулиці абсолютно не облаштовані для пересування незрячих людей. І ще є багато проблем, які стосуються життя, побуту, навчання таких осіб. І також ми закликаємо тернополян, жителів області бути більш чуйними до потреб таких людей. Часом потрібно допомогти перейти дорогу, або щось купити. Також є великі труднощі з працевлаштуванням, наданням медичної допомоги. А питання соціалізації – це те що необхідно вирішувати на державному рівні», – каже голова громадської організації «Біла тростина – Рідне Тернопілля» Наталія Бучак.

Також незрячі люди потребують аудіокниг. Жителям краю вкотре нагадали, що акція озвучення літератури для сліпих триває.

Софія Романська