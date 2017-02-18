На Тернопільщині відзначили 125-ту річницю з дня народження Йосифа Сліпого

17/02/2017 Розмір тексту:

Минуло 125 років від дня народження єпископа Української греко-католицької церкви, кардинала Римо-католицької церкви Йосифа Сліпого. З цієї нагоди біля Архикатедрального собору відбулися урочистості.

Нагадаємо, Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість Теребовлянського району у багатодітній родині. Він був організатором та головою Богословського наукового товариства, гуртував навколо себе науковців. У 1929 році розбудовував семінарію, пізніше став ректором Львівської Богословської академії.

«Ми не маємо права забувати основоположників, тих хто так багато зробив для церкви і для суспільства. Пишаємося, що Йосиф Сліпий з нашого краю. Він жив тут, у Тернополі. Вчився у гімназії, пізніше вступив у духовну семінарію. Він після смерті митрополита Андрея Шептицького перебрав провід над Галицькою митрополією. Разом з іншими українськими католицькими владиками у 1945 році був ув’язнений радянською владою та засуджений на 8 років важких робіт. Він – великий мученик, син української Христової церкви. Через те, що не погодився на пропозиції радянської влади перейти на православ’я, був знову засуджений та 18 років відбував заслання у таборах, – розповів Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії о. Василій Семенюк.

До пам’ятника Йосифа Сліпого тернополяни поклали квіти.