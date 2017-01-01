У Тернополі відзначають День народження Бандери

01/01/2017 Розмір тексту:

Біля пам’ятника Степану Бандері зібралися духовенство, очільники області та міста, громадськість. Священнослужителі відправили панахиду та склали спільну молитву за мир та спокій у державі.

«Нині відзначаємо 108-му річницю з дня народження Степана Бандери. Для нас він є символом боротьби за незалежність нашої держави і нашого спільного прагнення до волі, – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Усе його життя було сповнене безкомпромісної боротьби за цю найвищу мету — бачити Україну вільною та суверенною. Постать Степана Бандери настільки сильна, що навіть тепер – майже 60 років по смерті, – його ім’я не дає спокою усім загарбникам України та противникам її незалежності. Степан Бандера був і залишається у серцях українців символом нації. Його ім’ям називають нас, українців, наш народ, який і зараз відстоює власне право бути господарем на своїй землі, народ, який самовіддано бореться проти російської агресії. Завжди пам’ятаймо Героїв, які боролися та борються за незалежність нашої держави. Нація стане самодостатньою тоді, коли ім’я кожного героя буде закарбоване у генетичній пам’яті поколінь. Слава Україні!!!».