У Тернополі відзначать День подяки

20/09/2017 Розмір тексту:

Всеукраїнський день подяки відзначили цими вихідними у столиці. Тисячі жителів з різних регіонів України взяли участь у цьому заході. За попередніми підрахунками, свято зібрало понад триста тисяч українців. Таку кількість людей центральна вулиця країни бачила ще в часи Євромайдану.

Всеукраїнський день подяки наша держава відзначає вперше. Свято приурочене до 500-річчя Реформації. «Трохи менше чотирьох років тому в Києві на майдані була розстріляна “Небесна сотня”. З того часу багато чого змінилося. Не змінилося лише те, що в Україні, як і раніше, хабарництво та корупція, народ потопає в алко- та наркозалежності.

І разом з тим український народ потрохи підіймається з колін. Свідчить про це те дійство в центрі Києва. Хрещатик, серце не лише столиці, але й усієї держави, став центром куди з’їхалися християни з усієї країни аби відсвяткувати День подяки. Молитви, подяки й радісні християнські пісні лунали з уст простого народу та тих хто при владі», – розповідає тернополянин, учасник Всеукраїнського дня подяки Юрій Притика.

До святкування Дня Подяки у столиці долучилося чимало іноземних гостей, серед яких – представники Європарламенту, сенату США, а також всесвітньовідомі працівники мас-медіа. Родзинкою святкування став виступ легендарного Ніка Вуйчича. Він – людина без рук і без ніг, розповів, що нині живе без обмежень. Нік має дружину, двох синів, а чекає на двійню.

До слова, аналогічне свято відбудеться у Тернополі першого жовтня. Організатори обіцяють цікаву програму, а також очікують приїзду людей з усіх районів Тернопільщини.

Софія Романська