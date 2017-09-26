У Тернополі відважний патрульний затримав порушника у свій вихідний

Раптом перед їхнім автомобілем виїхала Mazda. Небезпечні маневри, які почав здійснювати її водій, дуже насторожили патрульного.

«Коли водій заїхав на бордюр, різко пригальмовуючи, у мене закралася підозра, що він за кермом напідпитку, тому я не вагаючись попрямував до нього, і викликав на допомогу своїх колег, які в той час працювали на лінії», – розповідає командир 4 роти Юрій Гоїк.

Патрульний почав розмову з водієм. Різкий запах алкоголю вказував на те, що він напідпитку. Однак громадянин і не заперечував це. Почувши, що зараз приїде екіпаж патрульної поліції, почав втікати. Інспектор не розгубився і побіг вслід за ним.

Патрульному вдалося затримати правопорушника. По приїзді екіпажу, на нього були складені відповідні адмінматеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.