У Тернополі відтворили смерть і воскресіння Ісуса Христа. ФОТО

18/04/2017 Розмір тексту:

Події з життя, смерті і воскресіння Ісуса Христа відтворили у Пасхальному спектаклі, який показали на Театральному майдані у Тернополі просто неба. У центрі міста лунали також Пасхальні пісні у виконанні хору з двохсот співаків. Масове святкування Пасхи організували з нагоди 500-річчя Реформації.

Спів Пасхальних пісень об’єднав жителів краю на Театральному майдані. Головна площа міста була переповнена.

«Мені дуже подобається, що люди можуть проводити час разом. Христос Воскрес! Це велике християнське свято, воно об’єднує всіх нас», – каже тернополянка Марія Макух.

Хор із двохсот співаків виконував відомі християнські композиції, серед яких і пісні класиків. До виконання пісень співаки готувалися більше двох місяців.

«У цьому хорі є співаки з дванадцяти церков міста Тернополя. Ми готували пісні Пасхального змісту. Десь два місяці ми збиралися, робили об’єднані репетиції. Кожна церква пропонувала свою пісню, ми врахували побажання і сформували репертуар», – каже адміністратор об’єднаного хору Надія Логвись.

Родзинкою урочистої програми став Пасхальний спектакль, у якому відтворено життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Актори грали просто неба. Сценарій написано на основі Біблійних розповідей.

Пасха – найдавніше християнське свято. Дата встановлюється кожного року. Проте цьогоріч християни східного і західного обрядів святкують Христове Воскресіння разом.

«Пасха означає перемогу життя над смертю. Це велике славне свято, в якому ми проголошуємо воскресіння Ісуса Христа. Для нас Пасха – це Христос. А оскільки Пасха – це Христос, це не те, що треба їсти, а це Той, Кого треба пізнавати. Тому кожен християнин на Пасху повинен більше пізнавати Христа, більше пізнавати Його слово і Його любов», – відзначив єпископ об’єднання церков ХВЄ в області Віталій Яцюк.

Софія Романська