У Тернополі відсвяткували День незалежності Польщі

13/11/2017 Розмір тексту:

Урочистості з нагоди Дня Незалежності Республіки Польща відбулися в Українському домі «Перемога». До заходу долучилися голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна та віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща Анна Баб’як-Овад.

Святкове дійство підготувало польське культурно-освітнє товариство – громадське об’єднання національної меншини у Тернополі. Обласна державна адміністрація підтримує діяльність громадських об’єднань національних меншин, яка спрямована на збереження рідної мови, історії, культури і традицій. Також на Тернопільщині проводяться заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Влада сприяє експонуванню їхньої історичної та духовної спадщини у музеях області та проведенню культурно-просвітницьких заходів.

Окрім Тернополя польські національні меншини зареєстровані у Кременці (товариство відродження польської культури ім. Ю. Словацького), Чорткові (польсько-українське товариство) та Скалаті (товариство польської культури).

У Тернопільській області проводяться культурно-мистецькі заходи, які, насамперед, спрямовані на духовне та культурне відродження національних меншин. При товаристві діють аматорські колективи – хореографічний колектив «Молода Полонія» (м. Кременець), дитячий ансамбль бального танцю (м. Кременець), народний аматорський камерний хор Кременецького районного будинку культури, хору товариства відродження культури польської «Кременецькі барви», ансамблю польського танцю «Кременецькі барвінки», хору костелу Якуба Степи (м.Скалат), ансамблю «Jaskotra» (м. Чортків).

Сьогодні товариства працюють у руслі відродження рідної мови, культури та історії, беруть активну участь у різноманітних заходах: Міжнародному турнірі польських танців (м. Семитяче, Польща); Всеукраїнському фестивалі національних культур «Таврійська родина»; VІІ фестивалі польської культури на Україні (м. Луцьк); святкуванні дня міста Констанцін-Єзьорна (Польща); концертах у містах Гожув-Віткопольська (Польща) та Берліні (Німеччина), де проходять Дні національних культур та інших. Доброю традицією стали Міжнародні літературно-мистецькі зустрічі «Діалог двох культур» у Кременеці.

При обласній державній адміністрації створена Рада національно-культурних товариств національних меншин до складу якої входять представники обласної влади та голови товариств національних меншин.