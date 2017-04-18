У Тернополі відновлять… опалювальний сезон

18/04/2017 0
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У зв’язку з різким зниженням температури у Тернополі буде відновлено теплопостачання. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал на основі звернень мешканців та даних Гідрометцентру.

Спочатку тепло подадуть у дитячі садочки, школи, лікарні та інші заклади охорони здоров’я, а у вівторок, 18 квітня, тепло з’явиться у всіх помешканнях тернополян.

Комфортні умови проживання, життя та здоров’я тернополян – найбільша цінність. Саме тому постачання опалення в помешканнях тернополян буде тривати до сезонного потепління та початку справжньої літньої погоди.

Мерія Тернополя звертається до тернополян з проханням телефонувати на гарячу лінію 15-80, якщо постачальники не виконали вимогу мерії відновити постачання опалення.

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