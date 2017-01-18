У Тернополі відкриють дві поліцейські станції

18/01/2017 Розмір тексту:

Чотири поліцейські станції відкриють цього року на Тернопіллі. Дві з них незабаром з’являться у Тернополі, ще дві – у районах.

Минулого року за ініціативи керівництва Головного управління Національної поліції в Тернопільській області поліцейські станції почали відкривати вперше в Україні. Усього їх було відкрито 13. Тепер тернопільський досвід переймають і в інших областях, а у нас продовжують втілювати цю ідею.

– В цьому році ми запланували відкрити ще дві станції у Скала-Подільській і Хоросткові, – розповів Олександр Богомол, начальник ГНПУ в Тернопільській області. – Дві відкриємо у Тернополі в лютому: на «Дружбі» і «Бамі». Це дасть можливість людям оперативніше звертатися до міського відділу поліції. На станції завжди буде один або декілька поліцейських, які зможуть надати допомогу і будуть ближче до населення. Мета такого розподілення, щоб поліцейські були безпосередньо на території, краще її знали і могли швидко реагувати на кримінальні події. Одна поліцейська станція буде на бульварі Петлюри, де був пункт охорони громадського порядку там є шість кабінетів. На «Дружбі» станція буде у приміщенні колишнього пункту охорони громадського порядку №4 на вулиці Миру.

Для оперативності роботи поліцейських та зручності громадян модернізували в управлінні і гарячу лінію «102». Зокрема, кількість ліній збільшили до восьми. На ній працюють постійно четверо поліцейських, і ще троє диспетчерів готові прийняти додаткові дзвінки. Усі дзвінки з області йдуть через мобільних операторів, а в районні відділи поліції можна додзвонитися зі стаціонарних телефонів.

Ольга Трач

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