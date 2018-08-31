У Тернополі відкривають “посольство” повітроплавання

31/08/2018 Розмір тексту:

Польоти на повітряних кулях стануть у Тернополі традиційними. Туристично-інформаційний центр уклав угоду про співпрацю із Галицьким товариством повітроплавання. Наразі в місті шукають пілотів, а також запрошують до співпраці компанії, які займаються повітроплаванням.

Нагадаємо, під час святкування Дня міста у Тернополі запустили 6 аеростатів. Розвага, хоч і вартувала не дешево – 3000 грн, проте викликала значний ажіотаж серед містян. «Подія з запуском 6 аеростатів з Театрального майдану викликала шалений ажіотаж. Тому ми на базі Туристично-інформаційного центру міста Тернополя відкриваємо посольство повітроплавання. З Галицьким товариством повітроплавання ми вже уклали угоду про співпрацю. Запрошуємо і інших пілотів, їх команди, компанії та асоціації, до участі в польотах та змаганнях», – каже директор туристично-інформаціного центру Тернополя Тарас Ковальчук.

Відкрити центр з повітроплавання планують 27-го вересня у День туризму. Саме цього дня запускатимуть повітряні кулі з набережної ставу.

«У жовтні – листопаді 2018 плануємо провести перший фестиваль повітряних зміїв у Тернополі.13-15 лютого 2019 року плануємо провести перші зимові змагання з повітроплавання у Тернополі. 28-30 червня 2019 року плануємо провести перші літні змагання з повітроплавання у Тернополі. Орієнтуємось на 20 та більше куль на змагання», – додає Тарас Ковальчук.

Вартуватимуть розваги на повітряних кулях – 3000 грн. Польоти можливі лише у сприятливу погоду.

Софія Романська