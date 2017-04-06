У Тернополі відкрили виставку писанок. ФОТО

06/04/2017 Розмір тексту:

Писанки, виконані у різних техніках, ікони і картини на великодню тематику виставили у Тернопільському обласному художньому музеї. Це вже 26 традиційна великодня виставка, яку відкрили у закладі. До уваги відвідувачів роботи відомих майстрів не тільки Тернопільщини, а й інших міст України. Усього представлено понад 250 зразків писанок.

– Можна побачити писанки відомих майстрів Юрія і Лесі Цікало, Стефанії Семців з Теребовлі, Лесі Токарської з-під Києва, яка подарувала музею писанки з трипільськими орнаментами, – розповів Ігор Дуда, директор Тернопільського обласного художнього музею. Писанки з характерними орнаментами різних регіонів України на наше замовлення виконали Юрій і Леся Цікало. В експозиції є не тільки воскові писанки, а й мальованки, дряпанки, травлянки, виконані на курячих, перепелиних, качиних, гусячих і страусиних яйцях.

За день-два колекцію писанок доповнить і колекція великодніх листівок із фондів музею.

– Доповнимо виставку і листівками, – говорить Ігор Дуда. – Маємо велику колекцію десь до 500 зразків. Започаткував її особисто я з власної колекції. Адже до 1991 року фактично у нас не друкували великодні листівки. А наша сім’я отримували вітання з нагоди Великодня від родини з Польщі і зберігали їх. Зараз у музеї маємо великодні листівки України, Польщі, США, Канади. Скажу, що наші найбільш святкові, яскраві, колоритні порівняно з іншими.

У день відкриття великодньої виставки у музеї традиційно проводять і майстер-клас з писанкарства. Цього разу його відвідали школярі із п’ятої та двадцять четвертої шкіл. Як створювати писанки їх навчали п’ятеро майстрів: Зеновій П’єньонжик із Бучача, Ярослав Осадца з Білої, Ольга Міщук із Заложців, Олена Панкевич із Тернополя, Ігор Боднар із Заліщик.

Великодня виставка писанок діятиме у музеї до 24 квітня.

Ольга Трач

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