У Тернополі відкрили велосезон масовим пробігом
Початок вело-сезону у Тернополі відзначили 18 км. велопробігом.
Близько 30 велосипедистів зібрались на Театральному майдані, передає коренспондент УНН.
“Хоча учасників не багато, своєю акцією ми можемо і хочемо привернути увагу влади щодо розвитку велоструктури у місті“,- каже співорганізатор заходу Павло Лотоцький.
Сьогодні вони вирушили у велопробіг Кутківецьким дендропарком, Пропятинським лісом і берегом річки Серет . Подолавши 18 км маршрут, велосипедисти проведуть пікнік.
Таким чином Тернопільскі веломани ддолучились до міжнародного проекту “30 днів на велосипеді”.
” У Тернополі мешкає щонайменше 4 тис. велосипедисти, натомість у місті облаштовано лише 2 велодоріжки, при цьому одна не офіційна. Ми дуже сподіваємось що подібні акції допоможуть веломанам отримати нормальну велоструктуру у місті“, — додав П.Лотоцький.
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Коментарі (1)
так воно і буде02/04/2017
штаб на вул.Медовій там збереться 3000 велолюбителів