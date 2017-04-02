У Тернополі відкрили велосезон масовим пробігом

02/04/2017 Розмір тексту:

Початок вело-сезону у Тернополі відзначили 18 км. велопробігом.

Близько 30 велосипедистів зібрались на Театральному майдані, передає коренспондент УНН.

“Хоча учасників не багато, своєю акцією ми можемо і хочемо привернути увагу влади щодо розвитку велоструктури у місті“,- каже співорганізатор заходу Павло Лотоцький.

Сьогодні вони вирушили у велопробіг Кутківецьким дендропарком, Пропятинським лісом і берегом річки Серет . Подолавши 18 км маршрут, велосипедисти проведуть пікнік.

Таким чином Тернопільскі веломани ддолучились до міжнародного проекту “30 днів на велосипеді”.

” У Тернополі мешкає щонайменше 4 тис. велосипедисти, натомість у місті облаштовано лише 2 велодоріжки, при цьому одна не офіційна. Ми дуже сподіваємось що подібні акції допоможуть веломанам отримати нормальну велоструктуру у місті“, — додав П.Лотоцький.