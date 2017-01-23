У Тернополі відкрили унікальний музей. ФОТО

23/01/2017 Розмір тексту:

У День Соборності в українському домі “Перемога”, що у Тернополі відкрився перший в Україні інтерактивний Музей бойових побратимів.

Про це повідомляє повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на допис в ФБ Юрія Кульпи.

Учасники бойових дій, учасники АТО та бійці української добровольчої армії представили експонати привезені з передової, там де точились запеклі бої від початку агресії з боку Росії.

“В експозиції є зразки куль ,тубуси стріляних гранатометів, форменний одяг та зразки амуніції захисників-добровольців, технічні засоби, безпілотник, а також фотографій з війни,” – розповідає дописувач.

У музеї встановлена плазма з якої демонструються відео воєнних подій, життя та побуту українських захисників, а також кадри обстрілів зі сторони противника.

Організатори заходу – голова ГО “Інтерактивний музей бойових побратимів” Катерина Бойко та боєць з позивним “Поляк” Ігор Войцехівський – в майбутньому планують проводити виїздні екскурсії як в класичному вигляді так і в формі бесід, лекцій, а також майстер-класи з військових дисциплін.

На презентацію завітали військові, добровольці, котрі з перших днів війни пішли на захист України, воїни-афганці, представники козацько-десантного екологічного осередку, волонтери, військові капелани. Були й артилеристи різних підрозділів, а також військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади ОК “Захід”.

Цей проект є спільним разом з реабілітаційним центром “Галич” і створений з метою проведення просвітницької роботи серед населення,здійснення заходів національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.