У Тернополі відкрили Центр розвитку дітей з особливими потребами. ФОТО

03/12/2017 Розмір тексту:

1 грудня за участю міського голови Тернополя Сергія Надала відбулося урочисте відкриття Центру розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» за адресою бульвар С. Петлюри, 6.

Створення цього сучасного закладу відбулося в рамках реалізації проекту «Чужих дітей не буває», що став одним із переможців Громадського бюджету, повідомляють у міській раді.

«Відкриття даного Центру є важливою подією для нашого міста, оскільки у Тернополі живе понад 30 дітей з діагнозом аутизм і кожен з них є рівноправним членом нашої громади та нашого суспільства. Тому ми повинні буди відкритими до них та зробите все від нас залежне, аби діти з аутизмом відчували себе комфортно, могли вчитися, розвивати свої здібності та приймати участь у суспільному житті», – коментує Сергій Надал.

Під час заходу очільник міста висловив подяку батькам, представникам громадських організацій, медикам, педагогам, психологам, соціальним працівникам та всім, хто долучився до відкриття Центру.