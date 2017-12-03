У Тернополі відкрили Центр розвитку дітей з особливими потребами. ФОТО
1 грудня за участю міського голови Тернополя Сергія Надала відбулося урочисте відкриття Центру розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» за адресою бульвар С. Петлюри, 6.
Створення цього сучасного закладу відбулося в рамках реалізації проекту «Чужих дітей не буває», що став одним із переможців Громадського бюджету, повідомляють у міській раді.
«Відкриття даного Центру є важливою подією для нашого міста, оскільки у Тернополі живе понад 30 дітей з діагнозом аутизм і кожен з них є рівноправним членом нашої громади та нашого суспільства. Тому ми повинні буди відкритими до них та зробите все від нас залежне, аби діти з аутизмом відчували себе комфортно, могли вчитися, розвивати свої здібності та приймати участь у суспільному житті», – коментує Сергій Надал.
Під час заходу очільник міста висловив подяку батькам, представникам громадських організацій, медикам, педагогам, психологам, соціальним працівникам та всім, хто долучився до відкриття Центру.
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