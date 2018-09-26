У Тернополі відкрили «Порт89». ФОТО

26/09/2018 Розмір тексту:

Будівля, яка мала стати осередком мистецтва, а натомість десятки років постояла недобудована, отримала друге життя. Саме у недобудованій обласній бібліотеці, що в центрі Тернополя, завдяки різним творчим, мистецьким, навчальним, бізнесовим організаціям за підтримки влади, відкрили нову мистецьку локацію – «Порт89». Таким чином це місце об’єднало минуле і сьогодення.

– Нову локацію вирішили назвати Порт89, адже у 1989 році з’явилися обриси цієї будівлі, – каже Тарас Ковальчук, директор Туристично-інформаційного центру Тернополя. – З одного боку – це будівля з радянської епохи, а з другого – коли заходимо у середину, то розуміємо, що архітектори, які її проектували жили вже не радянською епохою, а були сучасними і модерновими, і дякуючи їм ми маємо цікавий простір для того, щоб проводити тут заходи та події. Ще тиждень тому не було впевненості в тому, що ми зможемо реалізувати наш задум, але вийшло досить цікаво та авангардно. Завдяки скульптурам Сергія Кузнєцова маємо творче оформлення. Тепер ми б хотіли почути запити від громади, чого вони хочуть, щоб не сталось так, що будуємо окрему локацію в місті, яка відірвана від цього міста. Тому просив би всіх максимально долучатися до обговорень креативу, проведення різноманітних подій, і щоб ми могли цю локацію оживляти. Якщо ми покажемо чиновникам, що ця локація вже в такому вигляді може жити, то це однозначно дасть можливість не віддати її під руйнування, забудову, реконструкцію в непотрібні речі для міста, а дасть можливість зробити цікаву локацію для потреб громадськості.

Відкрили «Порт89» кінопоказами молодого українського сценариста і режисера Павла Острікова.

– У своїх фільмах я намагаюся відобразити колишні часи, відчуваю потребу у рефлексії за тими часами в яких я виріс, і ця будова ідеальне місце, щоб показати мої фільми, тому що тут залишився дух тих часів, цікаво бути тут, цікаво показувати свої фільми, – поділився враженнями режисер. – Локація мене позитивно здивувала. Коли у мене з’являється будь-яка ідея, то я відчуваю піднесення від того, що може ця ідея дати мені у подальшому, і це місце викликає у мене такі ж емоції. Тут є багато можливостей для розвитку локації, потрібно тільки попрацювати над їх втіленням. Думаю через рік це буде шикарне місце для творчих людей, для глядачів, для жителів міста і не тільки.

До створення цього мистецького майданчика долучилися різні організації: туристично-інформаційний центр, IT-кластер, «Файне.юа», гільдія рестораторів Тернополя, Тернопільська кінокомісія, мистецький кластер, до якого входять художня школа, педагогічний університет, музичне училище та інші.

– Відкриття такої локації – знакова подія для нас, – говорить Леонід Бицюра, ініціатор проекту, заступник міського голови. – Адже починаємо справу, до якої не доходили руки майже 30 років. Оживляємо цю місцину за допомогою кіно та мистецтва загалом. Сподіваюсь, що ця локація буде активно працювати і набувати змісту генератора життя, енергетики цілого міста. Вже заплановані події на найближчі два місяці: виставки, майстер-класи, спілкування, зустрічі, літературні читання, театральні постановки, модні покази, кінопокази. Можливо ми вже доростемо, що на базі цього комплексу буде і конгрес-центр, про який ми вже зараз почали говорити. Це для нас той необхідний елемент, якого бракувало Тернополю.

Ольга Трач