У Тернополі відкрили оновлений спортивний майданчик. ФОТО

27/05/2017 Розмір тексту:

У 2017 році у Тернополі буде продовжуватися робота зі встановлення нових універсальних спортивних майданчиків. В День останнього дзвоника у місті відбулося офіційне відкриття оновленого спортивного майданчику для різних ігрових видів спорту поблизу загальноосвітньої школи №11.

«Розвиток інфраструктури для зайняття фізичною культурою є одним з пріоритетних напрямків роботи мерії, – зауважив Сергій Надал. – І діти, які навчаються у закладі, і мешканці навколишніх будинків від сьогодні матимуть можливість займатися спортом та вести здоровий спосіб життя, використовуючи новий спортивний майданчик».

До слова, у Тернополі цього року відремонтують спортивні майданчики біля двох загальноосвітніх шкіл. Наразі ремонтні роботи продовжуються поблизу школи №2.