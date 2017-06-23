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У Тернополі відкрили оновлений пішохідний міст. ВІДЕО
23/06/2017 0
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Яскраво-червоні сходи, накриття над головою – пройти оновленим пішохідним мостом над залізничним вокзалом можуть усі тернополяни.
Першу чергу робіт завершили, відтак, щоб потрапити на іншу сторону, обходити більше не потрібно.
Деталі – в сюжеті ІНТБ.
Фото “20 хвилин“
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