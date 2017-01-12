У Тернополі відкрили “офіс” скандальної фінансової піраміди “Хелікс”

12/01/2017 Розмір тексту:

Про відкриття нового інформаційного (!) офісу HELIX у Тернополі повідомили на сторінці групи компаній «HELIX GROUP» в одній з соцмереж.

Того ж дня, 11 січня, до поліції написав заяву півтисячний ошуканий цієї компанії. Про це повідомили у секторі комунікації головного управління нацполіції в області, пише “20 хвилин“.

Нагадаємо, у грудні 2016 р. у Тернополі затримали трьох керівників HELIX Дмитра Нагуту, Романа Фелика та Богдана Воронцова. Невдовзі їм обрали міру запобіжного заходу: усі троє мали перебувати два місяці за гратами на час ведення слідства з можливістю внесення застави. П. Нагуті довелось сплатити за рішенням суду 5 млн грн., п. Фелику 2,5 і Воронцову 1 млн грн. Всі внесли заставу і на час слідства перебуватимуть на волі.

17 січня у суді Тернополя розглядатимуть апеляційну скаргу Дмитра Нагути. Адже він просить змінити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Апеляцію Романа Фелика розглядатимуть найближчими днями.

І поки тривають розгляди апеляційних заяв, у Тернополі відкривають новий офіс HELIX.

За словами тернопільських поліцейських, даний офіс представники HELIXу відкрили, аби мати можливість компенсувати потерпілим грошові кошти. А також втримати людей, які потерпіли від дій компанії, і щоб вони не писали заяв до поліції. Станом на 12 січня до поліції надійшло вже понад півтисячі заяв від ошуканих, – повідомив начальник сектору комунікації головного управління нацполіції в області Сергій Крета.

– Саме 11 січня зареєстрували 500-ту заяву у цій справі. Найменша сума, яку втратили люди – 100 доларів США. Найбільша – 30 тис. доларів.

Чи законним є відкриття нового офісу в час, коли триває розслідування настільки гучної справи – залежить від того, що саме там відбуватиметься. Про це розповіло джерело, наближене до правоохоронних органів Тернопільщини. Адже представники компанії HELIX намагаються видавати свою діяльність не за інвестиційну, а за інформаційно-консультативну. Надавати консультатції – законно. Новий офіс – це, очевидно, для окозамилювання і введення в оману суддів. Водночас, припускає джерело, навіть якщо вони щось і відкриють – це буде скоріше не офіс, а лише «вивіска» від офісу. Тобто, типова практика шахраїв.