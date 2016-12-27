У Тернополі відкрили незвичний пам’ятник загиблим українським бійцям

27/12/2016 Розмір тексту:

Інтерактивний меморіал загиблим українським воякам освятили владики конфесій Тернопільщини в будинку Тернопільської облради 27 грудня.

– На екрані – інформація про полеглих українських воїнів з усієї держави, – прокоментував “20 хвилин” начальник відділу національностей і релігій ОДА Ігор Кульчицький. – Тож кожен може побачити біографії цих захисників і вшанувати їх.