У Тернополі відкрили незвичний пам’ятник загиблим українським бійцям
27/12/2016 0
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Інтерактивний меморіал загиблим українським воякам освятили владики конфесій Тернопільщини в будинку Тернопільської облради 27 грудня.
– На екрані – інформація про полеглих українських воїнів з усієї держави, – прокоментував “20 хвилин” начальник відділу національностей і релігій ОДА Ігор Кульчицький. – Тож кожен може побачити біографії цих захисників і вшанувати їх.
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