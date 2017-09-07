У Тернополі відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні

07/09/2017 Розмір тексту:

Меморіальну дошку Герою Небесної Сотні Тарасу Слободяну відкрили у Тернополі сьомого вересня. Пам’ятний знак розмістили на корпусі Центру європейських студій ТНЕУ, що на бульварі Шевченка. Відкрили дошку студенти центру підготовки офіцерів запасу економічного університету.

– Тарас Слободян народився 10 грудня 1982 року у Тернополі в інтелігентній родині вчительки Марії Борисівни та дерслужбовця Ігоря Тарасовича, – розповів ведучий заходу. – Після закінчення із золотою медаллю тернопільської школи №12 навчався в Тернопільській академії народного господарства на факультеті міжнародних відносин. У 2005 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю міжнародна економіка та спеціалізацією міжнародний туризм. Виступав на конференціях писав наукові роботи, друкувався у збірках університету. Після закінчення магістратури працював методистом англомовної програми з міжнародної економіки та туризму при факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту ТНЕУ. Невдовзі вступив до аспірантури, готувався до захисту кандидатської дисертації. Тарас був доброю, щирою та світлою людиною. Дуже любив Україну, її культуру та історію. Був справжнім патріотом, відчував біль своєї держави, вболівав за її долю, займав активну громадянську позицію, не міг миритися з безправ’ям та соціальною несправедливістю. Був готовий віддати заради рідної землі найцінніше – своє життя. У грудні 2013 року перебував на майдані Незалежності в Києві, де став активним учасником Революції Гідності. Тарас мав свою сім’ю, батьків друзів, захоплення, свої симпатії, свої невідкладні справи… Але за покликом душі, без вагань став на боротьбу за вільну, демократичну, європейську країну. Наприкінці грудня 2013року Тараса було викрадено з Майдану і закатовано. Його тіло знайшли 1 березня 2014 року у лісосмузі на околиці міста Суми. Тарас назавжди пішов від нас, пожертвувавши власним життям заради торжества справедливості, зробивши відчайдушний, сміливий крок, журавлем полинув у вирій вічності, ставши нашим ангелом-охоронцем.

Указом Президента України Петра Порошенка від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності Тарасу Слободяну посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка».

Ольга Трач

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