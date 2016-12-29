У Тернополі відкрили етногалерею з шедеврами ХІХ-го століття. ФОТО

29/12/2016 Розмір тексту:

Борщівські вишиванки, старовинні ікони та оригінали документів часів національно-визвольних змагань УПА – у Тернополі зібрали найбільшу колекцію автентичних предметів в Україні. Деякі шедеври датовані дев’ятнадцятим століттям.

В обласному центрі відкрили другу в Україні етногалерею. Там представлено понад 300 зразків вишитих строїв з різних регіонів України, деякі предмети побуту датовані дев’ятнадцятим століттям.

Оформити етногалерею у Тернополі допомогла відома мисткиня і колекціонерка Роксоляна Шимчук. «Були дуже раді відкрити цю етногалерею у Тернополі. Ці шедеври народного мистецтва колекціонери збирали близько 20 років. У колекції є дуже багато оригінальних авторських робіт, це і ляльки-мотанки, музичні інструменти, а також картини. Авторство однієї із них приписують Тарасу Шевченку. Сподіваюся, що тернополянам буде приємно перебувати тут. Також тут раді приймати гостей з інших регіонів України».

Розмістили етногалерею «Спадок» у торгово-відпочинковому центрі «Атріум». Відвідати її матимуть змогу всі охочі – під час Різдвяних свят вхід в галерею вільний.