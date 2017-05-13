У Тернополі відкрилася виставка фантастичних робіт Сергія Кузнєцова. ФОТО

13/05/2017 Розмір тексту:

Ювілейний мистецький фестиваль «Ї» у Тернополі відкрили виставкою художника та скульптора Сергія Кузнєцова.

Фойє українського дому «Перемога» прикрасили десятки скульптур у стилі джанк-арт та живописні картини автора. І скульптури, і картини створені за мотивами різноманітних фантастичних творів – улюбленого літературного жанру Сергія Кузнєцова, або просто видумані ним особисто. До речі, живопис автор представляє широкому колу глядачів вперше. Зазвичай, його роботи прикрашають мережу закладів громадського харчування одного із тернопільських рестораторів. І така виставка чудова нагода побачити не тільки скульптури, а й живопис Серігя Кузнєцова.

– До виставки спеціально нічого не створював, – каже Сергій Кузнєцов.- Тут представлені роботи різних років, які раніше були в мене, або є в постійній експозиції у закладах «Самогонної ресторації». Наприклад, одна із картин була намальована років двадцять тому і п’ятнадцять з них пролежала у моєму підвалі. Та більшість живописних робіт нові – намальовані минулого року. І малюю, і виготовляю скульптури вже багато років, але професійно цим займаюся останні п’ять років. Творю те, що приходить в голову, а надихають твори фантастів починаючи від Герберта Уелса, і закінчуючи Джемсом Муром. Ось, до прикладу, мій племінник зламав триногу фотографу і довелося її викупити. Викидати було шкода і зробив з неї одного із персонажів «Війни світів» Герберат Уелса. У живописних роботах використовую різні матеріали: акрил, нітрофаруби, олівці, кулькові ручки тощо.

Гасло цьогорічного фествиалю – «Ї» – твоя культурна ідентифікація». І організатори зробили акцент на українських, в тому числі тернопільських митцях.

– Нам приємно розпочинати фестиваль виставкою Сергія Кузнєцова, – зазначив на її відкритті Юрій Матевощук, один з організаторів заходу. – Ми довго роздумували виставку якого художника чи скульптора зробити, а потім побачили, що у нас під боком є яскравий талант. І ми вдячні Сергію Кузнєцову, що він погодився взяти участь у нашому фестивалі.

Виставка робіт джанк-арту діятиме у «Перемозі» тільки на час проведення фестивалю – до 14 травня включно. А 13 травня на відвідувачів чекають зустрічі із Максом Кідруком, братами Капрановими, Дмитром Лазуткіним, Катериною Бабкіною, Юрієм Іздриком, Іриною Мацко, Мар’яною Савкою та іншими.

Ольга Трач

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