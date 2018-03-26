У Тернополі відкрилася виставка дівчини, яка “малює” пластиліном

26/03/2018 Розмір тексту:

Малювати можна не тільки олівцями, пастеллю, різними фарбами, а й пластиліном. Саме таку техніку створення живописних картин обрала для себе 13-річна Марійка Кусяк із Заложців. Свою персональну виставку дівчинка відкрила нещодавно у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля», що на вулиці Франка, 21.

Марійка росте у творчій сім’ї. Її мама хоча і не художниця, але вміло малює олівцем, а батько – майстер на всі руки і любить виготовляти речі, які потребують ретельної деталізації. Добре знайомий з цією сім’єю тернопільський художник Микола Пазізін. Саме він порадив бібліотекарям організувати виставку юної художниці у «Літературному Тернопіллі». Під час відкриття експозиції мама Марії Кусяк розповіла, що донечка почала малювати ще маленькою. Тому вона вирішила віддати її на навчання у Залозецьку художню школу. Талант дівчинки відзначила і одна із педагогів школи і там вона займається уже шість років.

– На одному із пленерів Марічка для створення картини використала пластилін, – розповіла Ольга Мищук, викладач Залозецької художньої школи. – Це був натюрморт із яблуками. З того часу це її улюблена техніка, хоча вона продовжує пошуки у графіці, акварелі, олійному живописі. Різнобарвність фарб і колористика надихають і змушують зупинитися біля її робіт, щоб насолодитися соковитими квітами, горами, смереками. Емоційне відчуття форми, пластики і кольору у її картинах інколи просто вибухає та вражає.

На відкриття виставки завітали і п’ятикласники четвертої школи. Для них Марійка Кусяк провела майстер-клас із малювання пластиліном лілеї. Художник та педагог Галина Кізілова розповіла, що знає Марічку, як наполегливу художницю, яка любить завершувати розпочату роботу. Під час пленерів у Карпатах дівчинка продовжувала працювати над картинами і пізно ввечері, коли всі вже відпочивали.

Свої картини Марійка Кусяк «малює» на твердій основі, на яку наносить розм’якшений пластилін. У роботі використовує спеціальний м’який пластилін. Розминає його руками і пальцем або мастихіном наносить рельєфні мазки. Вона вміло поєднує і змішує кольори та відтінки пластиліну, створюючи ефект олійного живопису. Для виставки Марічка відібрала десять пластилінових, п’ять акварельних і дві олійні картини. Особливо привертають увагу пластилінові «Хотинський замок», «Карпати», «Соняшник».

Виставка Марії Кусяк у бібліотеці діятиме до кінця березня та упродовж квітня. Працівники закладу запрошують ознайомитися з творчістю талановитої школярки, як дітей, так і дорослих. «Літературне Тернопілля» працює з понеділка до п’ятниці з 10 до 18 години, у суботу з 10 до 17 години.

Ольга Трач

Фото автора та з архіву бібліотеки-музею