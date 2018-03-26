У Тернополі відкрилася Всеукраїнська виставка модернізму. ФОТО

26/03/2018 Розмір тексту:

Ювілейна, десята, Всеукраїнська виставка модерного мистецтва діє у тернопільській арт-галереї. Свої роботи для неї надали 22 художника з Маріуполя, Києва, Харкова, Одеси, Луцька, Львова, Ужгорода, Тернополя.

– З 1991 року ми проводимо всеукраїнські виставки модерного мистецтва у нашій галереї, – розповів голова Національної спілки художників України у Тернопільській області Ігор Дорош. – Тоді вона базувалася в основному на місцевих художниках. А тепер ми відкрили вже 10-ту виставку, у якій взяли участь вибрані, найкращі художники, які працюють у стилі модерн. Олександр Бабак з Києва надав великоформатну роботу, яку створив під час пленеру у Закарпатті. Сергій Біба з Ужгорода вперше у нас експонується. Його картини вирізняються цікавим колоритом, він є учасником майже усіх виставок модерного мистецтва. Вперше у нас представив свої твори також львівський художник Василь Бажай, який працює в основному у великому форматі. Новими учасниками виставки стало подружжя художників із Харкова Ірина та Віктор Погорєлові. Віктор – монументаліст, Ірина – модерніст, про неї багато зараз пишуть, вона багато виставляється. Вперше у нас також Маріуполь, який представляють Володимир Харакоз, Сергій Баранник та Олександр Бондаренко. Зі Львова ми запросили Миколу Молчана – викладача Львівської академії мистецтв, живописця, графіка, монументаліста. Борис Кузьма, Тарас Усик з Ужгорода, Сергій Савченко та Олександр Стовбур з Одеси уже відомі тернополянам, адже є постійними учасниками цієї виставки, так само, як і Кость Борисюк з Луцька.

Тернопіль на виставці представлений вісьмома митцями. В експозиції є картини Ігоря та Оксани Дорошів, Станіслава Ковальчука, Михайла Кузіва, Володимира Купецького, Андрія Беднарчука, Володимира Чорнобая, скульптури Романа Вільгушинського.

Кожен з авторів працює у своїй техніці та форматі, але кожен з них демонструє своє бачення сьогодення, використовуючи для цього різні мистецькі прийоми та авторську техніку. Так, одна із робіт Оксани Дорош «намальована» на тканині, і замість фарб – клаптики тканин. Продовжує урізноманітнювати свою авторську техніку і Володимир Чорнобай. Цього разу у його роботах більше кольорів.

– Ми представили спектр українських митців, які працюють у модерному керунку, – каже Ігор Дорош. – Але можемо побачити їхні роботи й на інших виставках. Модерн – це мистецтво сьогоднішнього дня, у ньому люди виражають свій настрій за рахунок певної колористики, графіки, плям, геометричних фігур тощо. Так вони бачать світ, так малюють. Як основу для твору, використовують не тільки полотно, а й тканину, картон з паперових ящиків, багато картин мають рельєфну поверхню. І це цікаво, тому що глядач може подивитися, як художник досягає рельєфності, як поєднує кольори і має можливість ознайомитися з працями відомих, сучасних українських художників.

Виставка модерного мистецтва діятиме в арт-галереї, що на вулиці Сагайдачного, 13, до 6 квітня.

Ольга Трач

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