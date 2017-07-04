У Тернополі відкопали столітній колодязь. ФОТО

04/07/2017 Розмір тексту:

Старий колодязь глибиною 11 метрів та діаметром 3 м відкопали у Тернополі між обласним архівом та спортзалом 3-ої школи під час ремонту. Активісти просять управління ЖКГ посприяти обстеженню знахідки.

– Орієнтовно, колодязь міг бути збудований в період між 1900-1910 роками, – пише у Facebook Andrii Kir. – Була система з кількох таких колодязів біля Катедри та всі вони були з’єднані. Ймовірне призначення – для відведення води від вежі. Конкретно в цьому місці був монастирський город. Також локація цікава тим, що у більш давні часи поблизу була розташована одна з оборонних веж міста Тарнополя, а за кілька метрів були виявлені давні підземні ходи. Зараз тут тривають роботи з реконструкції прибудинкової території і зрозуміло, що там облаштують пішохідну доріжку. Тому хочемо попередньо професійно з необхідним спорядженням обстежити даний об’єкт.

Джерело: Терен