У Тернополі відеокамера зафіксувала “на гарячому” велокрадія. ВІДЕО
15/06/2017 0
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7 червня близько 19 години біля продуктового магазину на вул. Чумацька у Тернополі невідомий зловмисник викрав велосипед.
Камера відеоспостереження зафіксувала злодія.
Якщо ви впізнали зловмисника, або ж вам відомі будь-які обставини злочину, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70; 098 81-28-810, повідомляють у поліції.
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