У Тернополі відеокамера зафіксувала “на гарячому” велокрадія. ВІДЕО

15/06/2017 Розмір тексту:

7 червня близько 19 години біля продуктового магазину на вул. Чумацька у Тернополі невідомий зловмисник викрав велосипед.

Камера відеоспостереження зафіксувала злодія.

Якщо ви впізнали зловмисника, або ж вам відомі будь-які обставини злочину, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70; 098 81-28-810, повідомляють у поліції.