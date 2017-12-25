У Тернополі відбувся традиційний зимовий футбольний турнір

25/12/2017 Розмір тексту:

Восьмий традиційний турнір з футболу “Кубок випускників пам’яті Зеновія Савіцького” відбувся у Тернополі. Його проводять у Тернополі з 2010-го року. Серед організаторів – дитячо-юнацька спортивна школа.

“Кубок випускників пам’яті Зеновія Савіцького” традиційно відбувається перед зимовими святами. Цьогоріч у футбольному турнірі брало участь 14 команд.

«Три дні на футбольних полях нашої школи відбувалися запеклі поєдинки. Можна сказати, що зібрався весь цвіт тернопільського футболу. На футбольні поля виходили представники вищої, першої, другої ліг України, представники аматорської ліги, зарубіжних колективів. Можемо стверджувати, що наша школа є кузнею футбольних талантів, які щороку поповнюють команди різних рангів. Про це свідчить і віковий ранг учасників змагань, різниця між учасниками змагань сягала п’ятнадцяти років. Тож від імені керівництва школи дякуємо всім учасникам Кубку, а також всім вихованцям школи», – відзначив тренер-викладач Валерій Дорошенко.

Випускники футбольної школи змагалися на футбольному полі упродовж трьох днів. Загалом учасникам змагань від 16-ти до 32-х років. Перемогли у поєдинку спортсмени 1993-го року народження.

Софія Романська