У Тернополі відбувся перший телевізійний патріотичний фестиваль

23/11/2017 Розмір тексту:

«Земля героїв України», – під такою назвою у палаці культури «Березіль» в обласному центрі відбувся перший телевізійний патріотичний фестиваль. Урочистий захід присвятили борцям за волю України.

На фестивалі зібралося чимало краян, серед яких – рідні загиблих бійців АТО та героїв Небесної сотні, військові, активна громадськість.

«Ми згадуємо про події, які відбулися чотири роки тому. Революція Гідності змінила нас. Чотири роки тому ми повстали проти свавілля влади та несправедливості. І зараз ми продовжуємо боротися. Також згадуємо тих, хто поклав своє життя за наше майбутнє», – каже військовослужбовець Олег Ковалик.

Під час фестивалю діяла виставка світлин нашого земляка, фотокореспондента Віктора Гурняка. Він загинув у зоні АТО в 2014-му році.

«Цей фестиваль і цей день нам нагадує, що наша боротьба триває. Події 2013-го року змусили нас бути на Сході нашої держави та обороняти наш край. Ми будемо завжди пам’ятати героїв Небесної Сотні, а також усіх хто загинув, обороняючи нашу державу», – додає прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

У програмі фестивалю було чимало виступів від творчих колективів нашого краю на патріотичну тематику. До слова, такі заходи в Тернополі планують проводити щороку.

Софія Романська