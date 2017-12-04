У Тернополі відбувся перший Форум бджолярів. ФОТО

04/12/2017 Розмір тексту:

Минулої суботи, 2 грудня, у Тернополі на І обласний Форум бджолярів зібралися пасічники зі всієї області. Приїхали також гості з інших регіонів України. Генеральними партнерами заходу виступили ПП «Агрон» та «Пасіка Березовських».

Організатори заходу – департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації та Спілка пасічників України.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, пасічники зібралися на Форум, щоб обговорити кооперацію в галузі бджільництва. Також під час форуму підняли теми створення сприятливих умов розвитку бджільництва в області та можливості виходу на зовнішні ринки для експорту продукції.

До слова, станом на 1 січня 2017 року в усіх категоріях господарств області утримується 55,7 тис. бджолосімей, в тому числі, в сільгосппідприємствах – 0,5 тис. бджолосімей. Виробництво меду за 2016 рік склало 867 тонн, сільгосппідприємствами – 8 тонн.

Що ж стосується кооперативів, то в нашій області є лише один обслуговуючий кооператив «Медовик», який у 2017 році створено в селі Бонівка Кременецького району.