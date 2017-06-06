У Тернополі відбувся футбольний турнір пам’яті Володимира Кузика

06/06/2017 Розмір тексту:

«Кубок преси-2017» пам’яті Володимира Кузика провели у Тернополі. У футбольному турнірі брало участь шість команд. Цього року виграли представники мас-медіа.

Нагадаємо, «Кубок преси» започаткував журналіст Володимр Кузик дев’ять років тому. Після його смерті традицію вирішили продовжити. І ось вже четвертий рік у Тернополі відбувається турнір пам’яті Володимира Кузика. Подивитися на змагання прийшли також його дружина Світлана і дев’ятирічна донька Олена.

«Ми вже четвертий рік приходимо з дочкою, коли відбувається турнір його пам’яті. Що людина може залишити після себе? Вона залишає пам’ять і залишає дітей. З огляду на те, як часто його згадують і журналісти, і знайомі, Володя залишив після себе добру пам’ять. Він буде жити в наших серцях стільки часу, скільки ми його будемо пам’ятати», – каже дружина Володимира Кузика Світлана.

У футбольному турнірі участь брали команди працівників фіскальної служби, облавтодору, міської ради, «Тернопільводоканалу» і дві команди працівників мас-медіа – «Кореспондент – 1» і «Кореспондент – 2». Представники ЗМІ, які змагалися у турнірі, поставили завдання – перемогти і повернути перехідний кубок, який упродовж двох останніх років вигравала команда фіскальної служби. Завдання вдалося реалізувати. «Мені досі не віриться, що Володі немає з нами. Хороший друг, професіонал своєї справи. Він був людиною добра. І от його немає і дуже важко через це», – розповідає журналіст Денис Лучка.

Усіх гравців відзначили індивідуальними нагородами, а переможці отримали кубки від організаторів.

Софія Романська